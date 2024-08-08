Жители Кавминвод пошли в суд из-за отсутствия воды

Дело о катастрофической ситуации с водоснабжением в одном из поселков Ставропольского края дошло до суда − оно будет слушаться в начале сентября.

Коллективная жалоба, которую написали жители поселка Бородыновка в Минводах, возмущенные постоянным отсутствием воды, дала результат: Ставрополькрайводоканалу придется отвечать в суде, рассказали в пресс-службе краевого суда.

В сообщении уточняется, что в середине прошлого месяца региональное управление Роспотребнадзора по получило обращение о проблемах с водой в Бородыновке. Его авторы подчеркивали, что вода подается по трубам только утром и поздно вечером, да еще и со слабым напором, недостаточным для стиральной машины или бойлера.

А в жаркую погоду воды и вовсе могло не быть на протяжении нескольких дней, например, в июне ее не было пять суток, питьевая же вода привозилась нерегулярно.

Чтобы помочь жителям, региональное управление Роспотребнадзора направило в Промышленный райсуд Ставрополя иск. Ответчик по нему – Ставрополькрайводоканал и его структура в Минводах. Заседание состоится 3 сентября.