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Во Внуково ввели ограничения на полеты

Во Внуково ввели ограничения на полеты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром во Внуково приняли решение о временном закрытии воздушной зоны. Рейсы перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Во Внуково часть рейсов по соображениям безопасности перенаправили в другие воздушные гавани российской столицы. Об этом заявили в самом аэропорту.

"Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани"

– сказано в сообщении

Во Внуково отметили, что ситуация возникла по независящим от них причинам. При этом там не уточнили, с чем именно связано решение перенаправить рейсы.

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