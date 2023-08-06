Во Внуково ввели ограничения на полеты

Опубликовано: 12:57, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром во Внуково приняли решение о временном закрытии воздушной зоны. Рейсы перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Во Внуково часть рейсов по соображениям безопасности перенаправили в другие воздушные гавани российской столицы. Об этом заявили в самом аэропорту.

"Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани"

– сказано в сообщении

Во Внуково отметили, что ситуация возникла по независящим от них причинам. При этом там не уточнили, с чем именно связано решение перенаправить рейсы.