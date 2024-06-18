Вестник Кавказа

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов

Duty free в аэропортах Москвы откроют пассажирам внутренних рейсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магазины duty free в аэропортах столицы станут доступны тем, кто совершает полеты по России. Новые магазины беспошлинной торговли с алкоголем планируется открыть во Внуково, Шереметьево, Домодедово.

Новые магазины duty free планируется открыть в трех воздушных гаванях Москвы для пассажиров внутренних авиарейсов.

Минпромторг РФ информирует, что внутренние duty free с алкоголем появятся только во Внуково, Шереметьево и Домодедово - в других аэропортах страны нет достаточного пространства для организации торговых точек.

Пассажиры смогут приобретать напитки в duty free перед вылетом и брать их в салон в качестве ручной клади. При этом открывать покупки во время полета запретят.

Магазинах duty free для российских авиапассажиров на московском авиаузле могут быть открыты в течение двух лет.

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