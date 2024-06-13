Назван самый популярный курорт в России

Самым популярным курортом в России стал Сочи. Чаще всего здесь отдыхают жители обеих столиц.

Сочи занимает лидирующие позиции в рейтинге самых любимых у россиян курортов. Любовь россиян к Сочи объяснима – здесь живописные пляжи, горные ландшафты, мягкий климат и развитая туристическая инфраструктура.

Согласно социологическому исследованию, больше всего в Сочи приезжает москвичей - порядка 33%, в среднем они находятся в городе 9 дней, как правило, это семьи с детьми.

На втором месте гости из северной столицы – около 9%, и они остаются на день дольше москвичей – около 10 дней. Третье место занимает Екатеринбург – около 5% отдыхающих. Это также пары с детьми, предпочитающие отдых на неделю.