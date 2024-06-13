Приморская набережная в Сочи начинает преображение

Объявлен план реализации перестройки визитной карточки Сочи - Приморской набережной, который может дать городу новый виток развития курортного отдыха и повысить привлекательность места.

Глава Сочи Олег Бурлов в своих социальных сетях пишет о планировании крупного усовершенствования набережной, нацеленного на укрепление линии берега. Проект состоит из двух этапов и стремится обеспечить дополнительный комфорт жителей города и его гостей.

Первая фаза строительства затронет пляж "Маяк". На нем будут оборудованы новейшие гидротехнические сооружения общей длиной 0,5 км. Вторая фаза - это постройка укрепительных строений от упомянутого пляжа "Маяк" до парка имени Фрунзе. Их протяженность по плану будет около 1,3 км.

Местные власти отмечают, что доступ к пляжу останется. Закрытой зоной станет лишь площадь у Южного мола морпорта по причине работы там специальной техники.

Со слов главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при условии результативной реализации первой части проекта, преображение продолжится на протяжении всей линии берега. Это даст возможность городу расширить полосу пляжей и увеличить поток туристов. Каждый день объект посещают около 15 тыс жителей Сочи и приезжих гостей.