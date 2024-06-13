"Победа" наращивает прямые рейсы Пермь-Сочи

Летом, когда все россияне стремятся на отдых к морю на юг, "Победа" увеличит частоту полетов из Перми в Сочи – самый популярный российский курорт, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Самолеты "Победы" будут совершать десять рейсов из Перми в Сочи каждую неделю в период, когда они наиболее востребованы, увеличение количества полетов анонсировали в пресс-службе перевозчика.

В сообщении говорится, что воздушные суда будут летать чаще начиная уже со второй половины текущего месяца. Частота полетов снова сократится в сентябре.

В пиковый сезон самолеты "Победа" будут осуществлять по маршруту Пермь-Сочи до 10 рейсов каждую неделю. Это в 1,4 раза больше, чем год назад.

Напомним, лайнеры лоукостера также связывают Пермь с Москвой и Петербургом.