Курорт "Турьев Хутор" в Сочи будет строиться экологично

Новый горный курорт в Сочи "Турьев Хутор" не окажет большого негативного влияния на экологию, его объекты получат сертификат по российскому экологическому стандарту GREEN ZOOM.
При проведении на территорию нового курорта инженерной инфраструктуры, в том числе водных, газовых, электрических сетей, в основном будут использоваться существующие трассы, что позволит в максимально первозданном виде сохранить основную часть природной зоны.
Строительные работы, как ожидается, займут около 10 месяцев, в этом время воздействие на окружающую среду не будет превышать существующие санитарные, эпидемиологические и экологические нормы.
Также создатели курорта "Турьев Хутор" обещают со вниманием отнестись к краснокнижным растениям, произрастающим на территории будущего туристического объекта, и заняться высевом многолетних трав.