Курорт "Турьев Хутор" в Сочи будет строиться экологично

На соответствие экологическим стандартам пройдут проверку объекты сочинского "Турьев Хутора". Строительство комплекса "Турьев Хутор" начнется на берегу реки Мзымта.

Новый горный курорт в Сочи "Турьев Хутор" не окажет большого негативного влияния на экологию, его объекты получат сертификат по российскому экологическому стандарту GREEN ZOOM.

При проведении на территорию нового курорта инженерной инфраструктуры, в том числе водных, газовых, электрических сетей, в основном будут использоваться существующие трассы, что позволит в максимально первозданном виде сохранить основную часть природной зоны.

Строительные работы, как ожидается, займут около 10 месяцев, в этом время воздействие на окружающую среду не будет превышать существующие санитарные, эпидемиологические и экологические нормы.

Также создатели курорта "Турьев Хутор" обещают со вниманием отнестись к краснокнижным растениям, произрастающим на территории будущего туристического объекта, и заняться высевом многолетних трав.