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"Почта России" объявила о запуске авиадоставки в Грузию

&quot;Почта России&quot; объявила о запуске авиадоставки в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В "Почте России" сообщили о запуске прямой авиадоставки в Грузию. Это позволит перевозить в соседнюю республику тонны посылок ежемесячно.

У "Почты России" появилась прямая авиадоставка посылок в Грузию. Об этом рассказали в самой компании.

"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Ежемесячно логистический оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов"

– пресс-служба

Там также отметили, что это позволит на несколько дней уменьшить время доставки из РФ в соседнюю республику.

Как будет производиться доставка?

Доставку возьмет на себя авиакомпания "Азимут". Ее самолеты будут забирать посылки из аэропорта "Внуково", рядом с которым находится Логистический центр оператора почтовой связи, и перевозить их в Тбилиси.

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