"Почта России" объявила о запуске авиадоставки в Грузию

В "Почте России" сообщили о запуске прямой авиадоставки в Грузию. Это позволит перевозить в соседнюю республику тонны посылок ежемесячно.
У "Почты России" появилась прямая авиадоставка посылок в Грузию. Об этом рассказали в самой компании.
"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Ежемесячно логистический оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов"
– пресс-служба
Там также отметили, что это позволит на несколько дней уменьшить время доставки из РФ в соседнюю республику.
Как будет производиться доставка?
Доставку возьмет на себя авиакомпания "Азимут". Ее самолеты будут забирать посылки из аэропорта "Внуково", рядом с которым находится Логистический центр оператора почтовой связи, и перевозить их в Тбилиси.