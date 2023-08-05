"Почта России" объявила о запуске авиадоставки в Грузию

Опубликовано: 5:34, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В "Почте России" сообщили о запуске прямой авиадоставки в Грузию. Это позволит перевозить в соседнюю республику тонны посылок ежемесячно.

У "Почты России" появилась прямая авиадоставка посылок в Грузию. Об этом рассказали в самой компании.

"Почта России" запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Грузию. Ежемесячно логистический оператор будет транспортировать до 6 тонн посылок, корреспонденции и экспортных грузов"

– пресс-служба

Там также отметили, что это позволит на несколько дней уменьшить время доставки из РФ в соседнюю республику.

Как будет производиться доставка?

Доставку возьмет на себя авиакомпания "Азимут". Ее самолеты будут забирать посылки из аэропорта "Внуково", рядом с которым находится Логистический центр оператора почтовой связи, и перевозить их в Тбилиси.