Грузия перестала поставлять в Россию американские автомобили

Опубликовано: 19:25, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия со вчерашнего дня остановила экспорт в Россию американских машин. В двадцатых числах сентября начнут действовать ограничения на экспорт транспортных средств из европейских стран

На этой неделе Грузия остановила поставки в Россию произведенных в Соединенных Штатах машин.

Об этом сегодня сообщили в службе доходов Минфина страны, передает ТАСС.

"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций [против РФ]"

– пресс-служба

Статистика

С января по июнь текущего года Грузия поставила в Россию свыше 3,7 тыс легковых машин общей стоимостью $52 млн.

Запрет на поставки машин из Европы

В июне этого года ЕС ввел очередные, 11-е по счету санкции в отношении России. Они включают в себя запрет на поставки в РФ транспортных средств с объемом двигателя свыше 1,9 литра.