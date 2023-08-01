США могут помочь Грузии превратить один из аэропортов страны в транспортный узел

Опубликовано: 17:44, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У Кутаисского аэропорта есть все необходимое, чтобы превратиться в транспортный узел, сообщили в США. Там отметили, что готовы поучаствовать в этом процессе.

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Грузии в вопросе превращения аэропорта Кутаиси в транспортный узел. Об этом сказано на страницах американского посольства в соцсетях.

В дипмиссии обратили внимание на то, что воздушная гавань этого грузинского города обладает большим потенциалом для этого.

"Особенно следует отметить ту большую пользу, которую он принесет фермерам Западной Грузии, если станет узлом по экспорту сельскохозяйственной продукции. США готовы помочь аэропорту Кутаиси в этом плане"

– посольство США

Там также рассказали, что уже начали работу в этом направлении. В частности, в настоящее время ведутся работы по созданию ремонтного центра, а также по совершенствованию маркетинга.