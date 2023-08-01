РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

США могут помочь Грузии превратить один из аэропортов страны в транспортный узел

США могут помочь Грузии превратить один из аэропортов страны в транспортный узел
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У Кутаисского аэропорта есть все необходимое, чтобы превратиться в транспортный узел, сообщили в США. Там отметили, что готовы поучаствовать в этом процессе.

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Грузии в вопросе превращения аэропорта Кутаиси в транспортный узел. Об этом сказано на страницах американского посольства в соцсетях.

В дипмиссии обратили внимание на то, что воздушная гавань этого грузинского города обладает большим потенциалом для этого.

"Особенно следует отметить ту большую пользу, которую он принесет фермерам Западной Грузии, если станет узлом по экспорту сельскохозяйственной продукции. США готовы помочь аэропорту Кутаиси в этом плане"

 – посольство США

Там также рассказали, что уже начали работу в этом направлении. В частности, в настоящее время ведутся работы по созданию ремонтного центра, а также по совершенствованию маркетинга.

Телави и Кутаиси станут еще привлекательнее для туристов

Телави и Кутаиси станут еще привлекательнее для туристов

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version