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Телави и Кутаиси станут еще привлекательнее для туристов

Пешеходный переход в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отдых в Грузии станет увлекательнее: власти ищут подрядчика для проектов реконструкции исторических районов двух популярных среди туристов городов - Телави и Кутаиси.

Власти Грузии объявили тендер: по его итогам планируется найти исполнителей проектов по восстановлению исторической части двух городов - Телави (Кахетия) и Кутаиси (Имеретия), сообщает Минрегионразвития.

Реконструкция будет проводиться в рамках рассчитанной на 5 лет госпрограммы. В ходе ее реализации на развитие городов и курортов потратят миллиард лари, или $390 млн.

"Проект предусматривает развитие крепости "Батонис цихе" и его окрестностей в Телави, а также исторического района в Кутаиси"

– министерство

Кроме этих двух городов, будут обновлены также:

Боржоми, Бакуриани (край Самцхе-Джавахети), Цхалтубо (Имерети), Зугдиди, Местиа (Самегрело-Верхняя Сванетия), Мцхета, Степанцминда, Казбеги (Мцхета-Мтианети), Батуми (Аджария).

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