Телави и Кутаиси станут еще привлекательнее для туристов

Отдых в Грузии станет увлекательнее: власти ищут подрядчика для проектов реконструкции исторических районов двух популярных среди туристов городов - Телави и Кутаиси.
Власти Грузии объявили тендер: по его итогам планируется найти исполнителей проектов по восстановлению исторической части двух городов - Телави (Кахетия) и Кутаиси (Имеретия), сообщает Минрегионразвития.
Реконструкция будет проводиться в рамках рассчитанной на 5 лет госпрограммы. В ходе ее реализации на развитие городов и курортов потратят миллиард лари, или $390 млн.
"Проект предусматривает развитие крепости "Батонис цихе" и его окрестностей в Телави, а также исторического района в Кутаиси"
– министерство
Кроме этих двух городов, будут обновлены также:
Боржоми, Бакуриани (край Самцхе-Джавахети), Цхалтубо (Имерети), Зугдиди, Местиа (Самегрело-Верхняя Сванетия), Мцхета, Степанцминда, Казбеги (Мцхета-Мтианети), Батуми (Аджария).