Вестник Кавказа

Турецкий лоукостер начал летать в Москву

Турецкий лоукостер начал летать в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столичный аэропорт «Внуково» начал принимать самолеты турецкого авиаперевозчика Ajet Аirlines из бюджетного сегмента. Самолеты будут летать между российской столицей и Анкарой четыре раза в неделю.

Бюджетная авиакомпания Турции Ajet Аirlines начала совершать перелеты между Анкарой и Москвой. Самолеты принимает столичный аэропорт «Внуково», рассказали в пресс-службе авиагавани.

Перелеты проходят 4 раза в неделю. Авиакомпания использует воздушные судна модели Boeing 737-800. Они прилетают в Москву в 04:25, а улетают в турецкую столицу в 05:15.

Ajet Аirlines – дочерняя компания крупнейшего в Турции авиаперевозчика Turkish Airlines. Она летает как по самой стране, так и в европейские страны – Австрию, Францию и Германию.

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