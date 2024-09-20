Турецкий лоукостер начал летать в Москву

Столичный аэропорт «Внуково» начал принимать самолеты турецкого авиаперевозчика Ajet Аirlines из бюджетного сегмента. Самолеты будут летать между российской столицей и Анкарой четыре раза в неделю.

Бюджетная авиакомпания Турции Ajet Аirlines начала совершать перелеты между Анкарой и Москвой. Самолеты принимает столичный аэропорт «Внуково», рассказали в пресс-службе авиагавани.

Перелеты проходят 4 раза в неделю. Авиакомпания использует воздушные судна модели Boeing 737-800. Они прилетают в Москву в 04:25, а улетают в турецкую столицу в 05:15.

Ajet Аirlines – дочерняя компания крупнейшего в Турции авиаперевозчика Turkish Airlines. Она летает как по самой стране, так и в европейские страны – Австрию, Францию и Германию.