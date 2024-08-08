S7 вернула в расписание рейс Москва - Дубай

Российская S7 с сегодняшнего дня возобновила авиарейсы по маршруту Москва-Дубай-Москва. Перелет туда-обратно осенью обойдется менее чем в 30 тыс рублей.

Компания S7 Airlines вернулась к выполнению авиарейсов между российской столицей и Дубаем.

Полеты возобновились с 30 сентября, перевозчик включил в расписание четыре еженедельных рейса. В Москве используется воздушная гавань Домодедово, в Эмиратах два аэропорта - Дубай (DXB) и Аль-Мактум (DWC). В аэропорт DXB рейсы выполняются по понедельникам, в DWC - по вторникам, четвергам и субботам. Перевозка осуществляется на Boeing 737-800.

Цена авиабилета туда-обратно начинается от 29 тыс рублей, в один конец билет стоит от 17,5 тыс рублей.