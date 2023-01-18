Во Внуково будут ходить поезда ЦППК

С сегодняшнего дня поезда "Аэроэкспресса" прекращают обслуживать маршрут между Киевским вокзалом и столичным аэропортом "Внуково": как быть пассажирам и какая альтернатива им будет предложена?

С сегодняшнего дня, 1 августа, между Киевским вокзалом Москвы и столичным аэропортом "Внуково" прекращают ходить удобные и быстрые поезда "Аэроэкспресс", но это не означает, что маршрут отменяется: теперь по нему будут ходить составы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщали в компании.

Впрочем, пассажиры от этого вряд ли что-то потеряют – график движения составов останется прежним, скорость – тоже, сохранится и промежуточная остановка состава на станции Аминьевская, а вот цена проезда существенно снизится – в отличие от "Ахроэкспресса", возившего за 525 рублей, проезд по маршруту в составе ЦППК будет стоить 280 рублей, передает РИА Новости.

Единственное неудобство – возможно, снизится уровень комфорта, но пока информации о том, какие составы компании будут ходить по маршруту, компания не предоставляла.

Билеты на поезд уже продаются в кассах на станции, в билетопечатающих автоматах и приложении, на маршруте можно будет воспользоваться и электронным билетом, активировав его на валидаторах на платформе.

Напомним, "Аэроэкспресс" обслуживал этот маршрут 16 лет, его поезда курсировали каждый час, а время в пути составляло 33 минуты.