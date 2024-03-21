Аэропорты Москвы усилили меры безопасности после теракта в "Крокусе"

Во всех аэропортах столичного региона повысили меры безопасности. Пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Службы безопасности аэропортов Москвы работают в усиленном режим работы после теракта, произошедшего в пятницу вечером в "Крокус Сити Холле".

Шереметьево

Первый в России по объему пассажиропотока аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме. Соответствующее заявление сделала представитель воздушной гавани.

"Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, меры (безопасности) усилены, но пассажиры относятся с пониманием"

– Анна Захаренкова

Она также рассказала, что в знак солидарности в авиагавани со вчерашнего дня спрятана вся реклама.

"Убрали всю рекламу, на всех рекламных поверхностях разместили от коллектива аэропорта "Шереметьево" простые человеческие слова поддержки близким и родственникам жертв трагедии в "Крокусе"

– представитель "Шереметьево"

Домодедово

В администрации аэропорта рассказали, что сегодня он работает штатно. Меры безопасности усилены с 23 марта. Граждан попросили с пониманием отнестись к этому.

Внуково

В Telegram-канале аэропорта сказано, что работа осуществляется штатно, все рейсы обеспечиваются по расписанию.

"Служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводят досмотровые мероприятия при входе и выходе в\из аэровокзального комплекса, также повышен уровень контроля входных групп и периметра аэровокзального комплекса"

– пресс-служба аэропорта

Жуковский

Меры безопасности в аэропорту по-прежнему усилены, он продолжает работу в штатном режиме.

"На территории аэропорта сохраняется усиленный режим работы служб безопасности. Инцидентов не зарегистрировано. Работа аэропорта осуществляется штатно"

– представитель воздушной гавани

Согласно последним данным, жертвами пятничного теракта в "Крокусе" стали минимум 133 человека. Сообщается также о 154 пострадавших, 107 из них находятся в больницах.