Вестник Кавказа

Самолет не смог вылететь из Москвы в Сочи по техническим причинам

Самолет не смог вылететь из Москвы в Сочи по техническим причинам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за технических неполадок воздушному судну пришлось остаться в аэропорту Москвы. Полет в Сочи задержался.

Боинг-737 авиакомпании "ЮТэйр" должен был совершить полет в Сочи из Москвы утром 26 июня. Не успев взлететь, экипаж принял решение вернуться на место стоянки в аэропорту "Внуково" по причине технической неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Сообщается, что пилоты самостоятельно освободили взлетно-посадочную полосу. В использовании дополнительной помощи и поддержке оперативных служб экипаж не нуждался.

Вылет задержался более чем на 3 часа.

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