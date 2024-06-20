Самолет не смог вылететь из Москвы в Сочи по техническим причинам

Из-за технических неполадок воздушному судну пришлось остаться в аэропорту Москвы. Полет в Сочи задержался.

Боинг-737 авиакомпании "ЮТэйр" должен был совершить полет в Сочи из Москвы утром 26 июня. Не успев взлететь, экипаж принял решение вернуться на место стоянки в аэропорту "Внуково" по причине технической неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Сообщается, что пилоты самостоятельно освободили взлетно-посадочную полосу. В использовании дополнительной помощи и поддержке оперативных служб экипаж не нуждался.

Вылет задержался более чем на 3 часа.