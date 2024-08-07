Массовых жалоб от россиян на задержки Turkish Airlines нет – АТОР

Несмотря на многочисленные задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines между Москвой и городами Турции, российские туристы не обращаются массово с жалобами, заявили в АТОР.

Вала жалоб от туристов из России на компанию Turkish Airlines, рейсы которой вылетают в Турцию с задержками со вчерашнего дня, не наблюдается, рассказали в АТОР.

Ранее сегодня Ассоциация сообщила, что на фоне веерных задержек десятки туристов не могут вылететь на курорты Турции из аэропорта Внуково.

Теперь в организации сообщили, что поддерживают связь с застрявшими туристами. Массовой подачи жалоб не происходит, потому что опоздания самолетов невелики. Кроме того, когда время ожидания превышает определенный порог, перевозчик предоставляет пассажирам еду и гостиницы.

Кроме того, уточнили в АТОР, Turkish Airlines постепенно вводит рейсы в штатный график. Самолеты в Анталью, которые задерживались на длительные сроки, от шести до девяти часов, уже отправились в путь.

В Ассоциации отметили, что с опозданием прибывают и самолеты из Турции в Москву.