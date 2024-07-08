Вестник Кавказа

«Победа» станет чаще летать в Даламан из Москвы

«Победа» станет чаще летать в Даламан из Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью российский лоукостер будет ежедневно совершать рейсы между Москвой и Даламаном. Сейчас на турецкий курорт самолеты летают четыре раза в неделю.

Каждый день, начиная с сентября, самолеты компании «Победа» будут выполнять рейсы из Москвы на турецкий курорт Дамалан.

«Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») с 1 сентября увеличивает частоту полетов из Москвы в Даламан (Турция) с четырех до семи в неделю»

– перевозчик

Вылеты будут осуществляться из аэропорта Внуково в 08.00, прибытие в Даламан - в 13.05.

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