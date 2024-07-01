Вестник Кавказа

На курорт Даламан в Турции запущен новый рейс из Казани

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число прямых рейсов между Россией и Турцией на летнее время растет. Накануне стартовали перевозки пассажиров из Казани в Даламан.

Авиаперевозчик AZUR air приступил к выполнению полетов между Казанью и Даламаном.

Первый рейс был совершен накануне, самолет, вылетающий на морской курорте в Мугле был загружен почти на 100%, отметили в компании. Новое расписание включает два еженедельных рейса - по средам и воскресеньям. Прямые авиарейсы будут выполняться до конца летнего расписания.

«Частота полетов сформирована с учетом запросов российских туристов и средней продолжительности отдыха в Турции в этом году. Продажа билетов открыта в составе туристических пакетов у партнеров авиакомпании»

– компания

На маршрут поставлены вместительные Boeing 767 на 336 пассажиров.

Также AZUR air возит туристов из Татарстана в Анталью в этом сезоне.

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