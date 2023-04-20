Опубликовано: 15:17, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

В "Грузинской мечте" захотели организовать аналог "Нюрнбергского процесса", напомнив обществу о деяниях главенства Михаила Саакашвили и его политической партии.

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил о необходимости проведения аналога "Нюрнбергского процесса" в стране. По его словам, важно продемонстрировать обществу преступления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение".

Он отметил, что грузинская общественность хорошо помнит те преступления, которые совершило "Единое национальное движение". По его словам, деяния Саакашвили следует систематизировать.

"Маленький Нюрнберг для этих людей на уровне оценки-напоминания: мы еще раз должны напомнить общественности. Думаю, что все это должны быть сделано на уровне систематизации и, наверно, наступит время для этого"

- Ираклий Кобахидзе

Среди подлежащих систематизации преступлений лидер правящей партии выделил людей, которые стали жертвами криминальной деятельности ЕНД: те, кого пытали, лишали бизнеса и содержали в бесчеловечных условиях.

При этом он заявил, что сейчас настало подходящее время напомнить общественности о преступлениях, которые вершило "Нацдвижение", поскольку не все знают об этом.