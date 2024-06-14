Вестник Кавказа

Власти КБР отремонтируют свыше 70 многоэтажных домов 

Власти КБР отремонтируют свыше 70 многоэтажных домов 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии сообщили о капитальном ремонте 74 многоэтажек в этом году. Кроме того, будут обустроены общественные места и дворы. 

Руководитель КБР Казбек Коков анонсировал капитальный ремонт в многоквартирных домах республики. 

По его словам, в 2024 году будут отремонтированы 74 дома. Кроме того, глава региона заявил о скором обустройстве 27 общественных мест и 30 дворов. 

Коков подчеркнул, что на сегодняшний день в республике привели в порядок более 500 дворов и свыше 170 общественных территорий.

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