Власти КБР отремонтируют свыше 70 многоэтажных домов 

В Кабардино-Балкарии сообщили о капитальном ремонте 74 многоэтажек в этом году. Кроме того, будут обустроены общественные места и дворы.

Руководитель КБР Казбек Коков анонсировал капитальный ремонт в многоквартирных домах республики.

По его словам, в 2024 году будут отремонтированы 74 дома. Кроме того, глава региона заявил о скором обустройстве 27 общественных мест и 30 дворов.

Коков подчеркнул, что на сегодняшний день в республике привели в порядок более 500 дворов и свыше 170 общественных территорий.