Экстремистскую ячейку накрыли в Кабардино-Балкарии

В КБР поймали членов экстремистской ячейки. Заведено дело в отношении 15 человек. Они готовили преступления на религиозной почве.

Ячейку экстремистской организации, состоящую из 15 человек, накрыли в Карабдино-Балкарии, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что создателем сообщества был Резиуан Кангезов. Его и остальных членов группировки обвиняют в создании экстремистского сообщества.

По версии следствия, Кангезов в прошлом году основал экстремистскую группу в Баксанском районе, которая готовила совершения преступлений на религиозной почве.

Помимо этого, заявили в СКР, члены ячейки по указанию ее создателя применяли насильственные методы к тем, кто не согласен с их экстремистскими взглядами и идеями.

Подчеркивается, что в ходе следствия, которые были проведены по местам жительства, найдена и изъята запрещенная в свободном обороте религиозная литература.