Вестник Кавказа

Житель КБР ответит в суде за несообщение о подготовке теракта в Нальчике

Житель КБР ответит в суде за несообщение о подготовке теракта в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель КБР не рассказал о готовящемся теракте в Нальчике. На него завели уголовное дело, ему может грозить до одного года лишения свободы.

Житель КБР предстанет перед судом по делу о несообщении о преступлении террористического характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что преступник с августа 2023 по апрель 2024 года располагал информацией о подготовке теракта в Нальчике.

Сам мужчина узнал это от своего знакомого, который вместе с несколькими горожанами, вступил в ряды террористической организации.

Житель не поделился данной информацией с правоохранителями. Ему грозит до одного года лишения свободы.

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