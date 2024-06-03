Житель КБР ответит в суде за несообщение о подготовке теракта в Нальчике

Житель КБР не рассказал о готовящемся теракте в Нальчике. На него завели уголовное дело, ему может грозить до одного года лишения свободы.

Житель КБР предстанет перед судом по делу о несообщении о преступлении террористического характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что преступник с августа 2023 по апрель 2024 года располагал информацией о подготовке теракта в Нальчике.

Сам мужчина узнал это от своего знакомого, который вместе с несколькими горожанами, вступил в ряды террористической организации.

Житель не поделился данной информацией с правоохранителями. Ему грозит до одного года лишения свободы.