Смертельное ДТП в Нальчике устроил полицейский

Сотрудник правоохранительных органов спровоцировал аварию с летальным исходом в столице КБР. В ДТП погиб мужчина и его маленькие дети.

Виновником ДТП в Нальчике, жертвами которого стали три человека, стал сотрудник ГУ МВД России по СКФО. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"Водитель автомобиля, сотрудник ГУМВД России по СКФО, двигаясь со стороны ул. Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте"

– пресс-служба

Было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

По факту аварии назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят с работы и осудят в соответствии с законодательством РФ.