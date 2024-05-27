Дети погибли из-за лихачей в Нальчике

Сегодня вечером в Нальчике разбились два автомобиля. От полученных травм на месте скончались двое детей и один взрослый. Еще три человека госпитализированы.

Как рассказали сегодня в прокуратуре Кабардино-Балкарии, в Нальчике этим вечером погибли двое детей и один взрослый во время автоаварии на улице Канукоева.

"2 июня 2024 года в период между 19:00 и 19:30 на ул. Канукоева в городе Нальчике произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних"

– прокуратура Кабардино-Балкарии

Правоохранители не рассказали об обстоятельствах и причинах аварии. Возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть нескольких человек.

Известно, что еще трое находившихся в столкнувшихся машинах людей выжили и были госпитализированы.

Расследование аварии взял на контроль прокурор Нальчика Аслан Каншаов.