Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Сельскохозяйственная выставка производителей состоится на этой неделе в Кабардино-Балкарии. Это будет крупнейшее мероприятие такого формата на юге страны и в регионах СКФО.
В Нальчике состоится крупнейшая выставка-форум сельхозпроизводителей Юга России и Северного Кавказа.
Мероприятие назначено на 25-26 сентября, местом проведения станет площадь перед ипподромом.
"Это будет не просто показ передовой сельскохозяйственной техники и оборудования. "PROАгро СКФО4.0" можно назвать площадкой для обмена опытом, где аграрии вместе находят решение самых непростых задач"
– представитель оргкомитета мероприятия Индира Гузеева
В программе ярмарка, скачки, возможность попробовать национальные блюда. Участие в с/х выставке примут 25 компаний и посетят свыше 3 тыс человек, передает ТАСС.
Столица КБР принимает выставку в четвертый раз подряд.