Вестник Кавказа

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сельскохозяйственная выставка производителей состоится на этой неделе в Кабардино-Балкарии. Это будет крупнейшее мероприятие такого формата на юге страны и в регионах СКФО.

В Нальчике состоится крупнейшая выставка-форум сельхозпроизводителей Юга России и Северного Кавказа.

Мероприятие назначено на 25-26 сентября, местом проведения станет площадь перед ипподромом.

"Это будет не просто показ передовой сельскохозяйственной техники и оборудования. "PROАгро СКФО4.0" можно назвать площадкой для обмена опытом, где аграрии вместе находят решение самых непростых задач"

– представитель оргкомитета мероприятия Индира Гузеева

В программе ярмарка, скачки, возможность попробовать национальные блюда. Участие в с/х выставке примут 25 компаний и посетят свыше 3 тыс человек, передает ТАСС.

Столица КБР принимает выставку в четвертый раз подряд.

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