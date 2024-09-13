Вестник Кавказа

Яблочный гастрофест примет Нальчик

Яблочный гастрофест примет Нальчик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице КБР пройдет невероятно вкусный фестиваль «Яблочный джем», где все желающие смогут продегустировать различные блюда из яблок и принять участие в мастер-классах. Мероприятие начнется 5 октября.

Гастрофест «Яблочный джем» пройдет в столице КБР. Его посетили смогут попробовать традиционные блюда, новинки от именитых шеф-поваров и напитки из яблок, рассказали в городской администрации.

Мероприятие пройдет на площади Абхазии в Нальчике 5 октября. На нем будут представлены блюда не только местных поваров, но и профессионалов из других регионов России.

В администрации города добавили, что программа фестиваля будет интересна всем независимо от возраста. Посетителей ждут разнообразные мастер-классы, концерты, дегустации и выставки.

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