Власти Дагестана разберутся в ситуации с добычей песка под Махачкалой

В Дагестане создадут рабочую группа по ситуации с разработкой карьера по добыче песка под Махачкалой. Соответствующее поручение глава республики дал вице-премьеру РД.
"Поступило обращение от представителей дачных обществ Кривой Балки. Люди жалуются, что рядом с их домами активно разрабатывают карьер по добыче песка, а они не могут зарегистрировать свои домовладения"
– Сергей Меликов
Он подчеркнул, что в рабочую группу войдут садоводы, владельцы карьера и власти города.
"Это поможет принять в этой ситуации взвешенное решение. Самое главное - оно должно быть законным"
– руководитель республики
По его словам, в нынешней ситуации важно найти оптимально решение. Глава РД акцентировал внимание на том, что нужно учитывать интересы людей и сделать так, чтобы экология не страдала. При этом он уточнил, что очень важно, чтобы в регионе осуществлялась добыча песка.