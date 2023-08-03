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Власти Дагестана разберутся в ситуации с добычей песка под Махачкалой

Власти Дагестана разберутся в ситуации с добычей песка под Махачкалой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане появится рабочая группа, которая возьмет под свой контроль ситуацию с карьером по добыче песка возле дач под Махачкалой. Ранее с просьбой разобраться в ситуации к властям обратились местные жители.

В Дагестане создадут рабочую группа по ситуации с разработкой карьера по добыче песка под Махачкалой. Соответствующее поручение глава республики дал вице-премьеру РД.

"Поступило обращение от представителей дачных обществ Кривой Балки. Люди жалуются, что рядом с их домами активно разрабатывают карьер по добыче песка, а они не могут зарегистрировать свои домовладения"

 – Сергей Меликов

Он подчеркнул, что в рабочую группу войдут садоводы, владельцы карьера и власти города.

"Это поможет принять в этой ситуации взвешенное решение. Самое главное - оно должно быть законным"

 – руководитель республики

По его словам, в нынешней ситуации важно найти оптимально решение. Глава РД акцентировал внимание на том, что нужно учитывать интересы людей и сделать так, чтобы экология не страдала. При этом он уточнил, что очень важно, чтобы в регионе осуществлялась добыча песка.

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