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Когда спроектируют дорогу к морскому порту Махачкалы

Когда спроектируют дорогу к морскому порту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дорога к морскому порту дагестанской столицы будет спроектирована к 2024 году. Об этом сообщает Росавтодор.

В Росавтодоре проинформировали о том, что проектирование дороги к морскому порту Махачкалы будет завершено к началу 2024 года, стоимость проекта превысит пять миллиардов рублей.

«Разработку проектной документации планируется завершить до I квартала 2024 года. В связи с этим в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2024−2026 годы прорабатывается возможность предоставления бюджету республики субсидии из федерального бюджета на указанные цели»

– Росавтодор

К настоящему времени специалисты уже подготовили параметры подъезда транспорта к порту.

Ранее сообщалось о том, что для строительства дороги будут снесены 28 домов. Власти Дагестана уже заручились согласием собственников недвижимости.

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