Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе

Опубликовано: 17:59, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на границе Азербайджана и Армении прошло очередное, четвертое по счету заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы между двумя странами.

Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, возглавляющие комиссии двух стран по установлению (делимитации) государственной границы, провели совместное заседание на пограничной территории.

Встреча стала четвертой по счету – ее темой стали не только вопросы собственно делимитации границы, но и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

Также комиссии обсудили несколько организационных и процедурных вопросов, которые вытекали из договоренностей сторон, достигнутых раньше, сообщили в МИД Азербайджана.

Дата и место проведения следующей, пятой встречи комиссий будет определено в рабочем порядке.