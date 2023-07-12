Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе

Сегодня на границе Азербайджана и Армении прошло очередное, четвертое по счету заседание комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы между двумя странами.
Сегодня вице-премьеры Азербайджана и Армении, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, возглавляющие комиссии двух стран по установлению (делимитации) государственной границы, провели совместное заседание на пограничной территории.
Встреча стала четвертой по счету – ее темой стали не только вопросы собственно делимитации границы, но и пограничной безопасности между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.
Также комиссии обсудили несколько организационных и процедурных вопросов, которые вытекали из договоренностей сторон, достигнутых раньше, сообщили в МИД Азербайджана.
Дата и место проведения следующей, пятой встречи комиссий будет определено в рабочем порядке.