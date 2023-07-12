Ильхам Алиев и Никол Пашинян досрочно встретятся в Брюсселе

Следующие переговоры лидеров Азербайджана и Армении могут пройти раньше запланированного. Такое заявление 12 июля сделал секретарь Совбеза Армении.
Изначально планировалось, что встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоится в Брюсселе в конце следующей недели. Ожидается, что посредником на ней выступит председатель Евросовета.
"Возможно, что эта встреча в Брюсселе состоится намного раньше, чем 21 июля"
– Армен Григорян
Он также рассказал, что азербайджано-армянские переговоры, которые проходят в Брюсселе, Вашингтоне и Москве, дополняют друг друга.
"Повестка переговоров, обсуждаемые вопросы почти одни и те же. А вовлеченность США в регионе помогает обеспечить стабильность, и мы считаем важным вовлеченность США в переговоры, поскольку Вашингтон прилагает большие усилия для продвижения переговоров"
– секретарь Совбеза Армении