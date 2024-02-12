Верхний Ларс сейчас: движение грузовиков запрещено

В Северной Осетии на какое-то время запретили фурам пользоваться дорогой, которая ведет к границе с Грузией. Решение было принято на фоне непогоды.

На Военно-грузинской дороге временно действует запрет на движение крупногабаритного транспорта. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ограничения были приняты из-за неблагоприятных погодных условий.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 18:40 мск 15 февраля"

– пресс-служба управления