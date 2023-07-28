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В Узбекистане призвали отказаться от «денежных дождей» на свадьбах

В Узбекистане призвали отказаться от «денежных дождей» на свадьбах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одна из ярких традиций свадеб в Узбекистане – осыпание молодых денежными купюрами – может прерваться после просьбы правоохранителей уважать государственные символы.

Жителей Узбекистана призвали проявлять должное уважение к государственным символам и не осыпать жениха и невесту на свадьбах денежными купюрами.

"Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесенным на денежные банкноты Узбекистана"

– пресс-служба УВД Самаркандской области Узбекистана

Отметим, что традиционно на свадьбах молодых осыпают денежными купюрами для того, чтобы на протяжении всей жизни им сопутствовали богатство и успех.

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