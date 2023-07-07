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Свадьба в Махачкале едва не завершилась трагедией

Свадьба в Махачкале едва не завершилась трагедией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Парень из Дагестана случайно выстрелил на свадьбе в пенсионерку. В отношении стрелка заведено уголовное дело. При этом у пожилой женщины к мужчине претензий нет.

В Махачкале парень случайно выстрелил из травматического пистолета в 74-летнюю пенсионерку, сообщает телеграм-канал "Сапа-Кавказ".

Инцидент произошел во время свадебного торжества. Пуля задела пожилую женщину, в результате чего на ее лице образовалась царапина.

Несмотря на то, что пенсионерка отказалась от претензий к мужчине, против него было заведено уголовное дело за хулиганство.

Стоит добавить, что оружие стрелка было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

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