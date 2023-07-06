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Дети-попрошайки встревожили Дербент

Дети-попрошайки встревожили Дербент
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних попрошаек возбудили в Дербенте. Двух жительниц Дербента обвинили в вовлечении своих детей в антиобщественные действия.

В отношении двух жительниц Дербента возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Как заявили в надзорном органе, обе женщины весной этого года вовлекали в попрошайничество своих несовершеннолетних детей. Одному ребенку было 6 лет, а второму - 7 лет.

Отмечается, что уголовное дело заведено по части 2 статьи 151 ("Вовлечение родителями несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий"). Расследование взяла на себя прокуратура города.

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