Вернувшихся из хаджа дагестанских паломников ждет трехнедельный карантин

Опубликовано: 16:57, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану

В Дагестан начали возвращаться из хаджа первые паломники – в аэропорту Махачкалы их встречают специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану, которые проверяют их на наличие возможных инфекционных заболеваний.

Возвращение в Дагестан с хаджа по святым местам саудовских Мекки и Медины будет сопряжено с обязательным трехнедельным карантином и тщательной проверкой вернувшихся на предмет возможных инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Так, в аэропорту Махачкалы специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже развернули пост проверки на возможные инфекционные заболевания вернувшихся из Саудовской Аравии паломников, передает "АиФ-Дагестан".

В распоряжении сотрудников ведомства в аэропорту тепловизионное оборудование, но этим проверка не заканчивается - каждый из паломников будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства в течение 21 дня.

Также им рекомендовано все это время следить за состоянием своего здоровья, сообщить о прибытии из хаджа своему участковому врачу, а при появлении недомогания или температуры вызвать на дом врача или скорую помощь.