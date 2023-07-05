Вернувшихся из хаджа дагестанских паломников ждет трехнедельный карантин

Возвращение в Дагестан с хаджа по святым местам саудовских Мекки и Медины будет сопряжено с обязательным трехнедельным карантином и тщательной проверкой вернувшихся на предмет возможных инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Так, в аэропорту Махачкалы специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже развернули пост проверки на возможные инфекционные заболевания вернувшихся из Саудовской Аравии паломников, передает "АиФ-Дагестан".
В распоряжении сотрудников ведомства в аэропорту тепловизионное оборудование, но этим проверка не заканчивается - каждый из паломников будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства в течение 21 дня.
Также им рекомендовано все это время следить за состоянием своего здоровья, сообщить о прибытии из хаджа своему участковому врачу, а при появлении недомогания или температуры вызвать на дом врача или скорую помощь.