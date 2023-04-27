В столичный регион на день заглянет тепло

Опубликовано: 6:22, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На фоне ощутимого похолодания жителей столичного региона сегодня ждет погожий солнечный теплый день, рассказали в Гидрометцентре России.

В целом в столичном регионе сегодня сохранится облачная с прояснениями погода, но вот воздух прогреется до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Местами пройдет кратковременный дождь, даже возможны грозы, но будет тепло - температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области - от плюс 17 до плюс 22 градусов, говорится в сообщении синоптиков.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, его скорость составит 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Но уже завтра в регионе снова похолодает и пойдут дожди, и такая погода будет преобладать на все длинные майские выходные, добавили в Гидрометцентре РФ.