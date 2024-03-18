В Северной Осетии автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП

Туристический автобус столкнулся с большегрузом в Северной Осетии. Автобус вез туристов из Подмосковья, пострадали 11 человек.
ДТП произошло в Северной Осетии, при столкновении автобуса и фуры пострадали 10 взрослых и один ребенок.
"На въезде в селение Чикола Ирафского района произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса "Мерседес" с туристами из Подмосковья и фуры MAN"
– МЧС Северной Осетии
В туристическом микроавтобусе находились 16 человек, включая водителя, в аварии пострадали 11 человек - водитель, девять взрослых пассажиров и подросток. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.