Вестник Кавказа

В Северной Осетии автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП

В Северной Осетии автобус с туристами из Подмосковья попал в ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический автобус столкнулся с большегрузом в Северной Осетии. Автобус вез туристов из Подмосковья, пострадали 11 человек.

ДТП произошло в Северной Осетии, при столкновении автобуса и фуры пострадали 10 взрослых и один ребенок.

"На въезде в селение Чикола Ирафского района произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса "Мерседес" с туристами из Подмосковья и фуры MAN"

– МЧС Северной Осетии

В туристическом микроавтобусе находились 16 человек, включая водителя, в аварии пострадали 11 человек - водитель, девять взрослых пассажиров и подросток. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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