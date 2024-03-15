Два жителя Чечни стали жертвами ДТП в Дагестане

ДТП произошло в Дагестане, в нем погибли двое жителей Чечни. Авария случилась на дороге Астрахань-Махачкала. В ней также пострадал гражданин Казахстана.

Автоавария в Дагестане унесла жизни двух жителей Чечни, в ней также пострадал гражданин Казахстана, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагедия произошла в 16:00 на дороге Астрахань-Махачкала на территории Тарумовского района с участием машин Hyundai под управлением 61-летнего жителя Чечни, Omoda C5 под управлением 24-летнего жителя Чечни и DAF XF под управлением 57-летнего гражданина Узбекистана.

Водители Hyundai и Omoda C5 от полученных травм умерли на месте происшествия. 46-летний пассажир Hyundai из Казахстана, а также 25-летний пассажир Omoda C5 были госпитализированы.