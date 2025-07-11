В Махачкале построят более 100 тыс кв м жилья

В ходе строительства жилых домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Махачкале будет создано 100 тыс кв м жилья, а также школы, детсад и другие объекты.

Махачкала "прирастет" более чем 100 тыс кв м жилья в ходе комплексного развития территории, рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана.

Вопрос обсуждался в ходе беседы главы Дагестана Сергея Меликова и заместителя гендиректора компании "ДОМ.РФ" Дениса Филиппова.

Сообщается, что новые жилые дома будут построены в Махачкале на площади 20,7 га. Помимо собственно домов, будут возведены также социальные объекты, такие как школа и детский сад, а также иная инфраструктура. Специалисты уже разработали и утвердили детальную планировку территории.

Новое жилье в ближайшее время появится и в Дербенте: там в микрорайоне "Южный" будет возведено 365 тыс кв м жилья на территории 124 га – ее АО "ДОМ.РФ" передал в управление Дагестану.

Стоит отметить, что, согласно мастер-плану развития Дербента, к 2040 году в городе будет построено 3,1 млн кв м жилья, появятся также образовательные и медицинские учреждения.