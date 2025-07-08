Дагестан обзаведется многофункциональным центром на берегу Каспия

В Дагестане построят многофункциональный центра с ресторанами и торговыми площадками. Он будет введен в эксплуатацию в сентябре 2027 года.

На побережье Каспийского моря в Дагестане будет возведен многофункциональный центр с ресторанами, кафе и торговыми площадками, пишет пресс-служба Кавказ.РФ.

Как заявили в компании, работы по созданию данного центра уже начались. Там же уточнили, что строительство ведется в рамках проекта "Каспийский прибрежный кластер".

Уточняется, что был подписан договор с подрядчиком ООО СМК "Жилье". Общая площадь четырехэтажного многофункционального центра составит более 7,5 тыс кв м.

В пресс-службе также указали, что центр станет основным элементом инфраструктуры туристического кластера, его планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2027 года.

Стоит добавить, что на территории нового центра планируется установить ресторан, кафе, торговые площадки, медпункт, аптеку, спасательную службу и полицейский пункт.