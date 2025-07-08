Власти Дагестана потратят 60 млн рублей на туризм

Порядка 60 млн рублей потратят на развитие туризма в Дагестане. Средства будут направлены на благоустройство пляжа в Дербентском и создание информцентра в Махачкале.

Девять дагестанских районов признаны победителями в конкурсе по развитию туристической отрасли, сообщает пресс-служба республиканского руководителя Сергея Меликова.

Отмечается, что триумфаторов определили в региональном министерстве туризма. Теперь районам предоставят субсидии в размере порядка 60 млн рублей.

Известно, что в Гунибском районе деньги будут потрачены на обустройство туристической тропы. В Дербентском районе приступят к благоустройству пляжа "Хазар".

Помимо этого, на полученные деньги в Махачкале появится туристический информцентр. Средства также будут направлены на развитие туризма в Унцукульском, Хунзахском, Табасаранском, Сулейман Стальском, Ахтынском и Агульском районах.