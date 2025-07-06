Сарыкумский бархан в Дагестане станет доступнее для туристов

К бархану Сарыхум в Дагестане будет построен подъезд. Это станет важным шагом в развитии туризма в республике.

В Дагестане возведут дорогу к Сарыкумскому бархану. Это станет важным шагом в развитии туризма в регионе, рассказали в республиканском Минимущества.

"В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану. Такое поручение дал глава региона Сергей Меликов. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли республики"

- Минимущества Дагестана

Для этого необходимо передать в собственность Дагестана два земельных участка площадью 3 га, которые прилегают к будущей дороге. Сейчас они находятся во владении Кумторкалинского района, где расположен знаменитый песчаный бархан.

По итогам совещания было принято решение передать участки в собственность республики, после они будут закреплены за "Дагавтодором", который займется строительством дороги.

Напомним, что Сарыкумский бархан считается самой большой дюной в Европе. Он входит в состав Дагестанского заповедника.