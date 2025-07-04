Турпоток в Дагестан этим летом может вырасти на 14%

В Дагестане ожидают, что летний поток туристов в республику в этом году будет выше прошлогоднего на 13-14%. Спрос на туры в Дагестан выросли летом 2025 года.

Туристический поток в Дагестан по итогу летнего сезона может оказаться на 13-14% выше прошлогоднего, такой прогноз озвучил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"По оптимистическим прогнозам, этим летом мы ожидаем увеличение туристического потока в Дагестан примерно на 13-14% по сравнению с прошлым сезоном. Это говорит о высоком интересе к республике со стороны российских туристов"

– министр

Он уточнил, что такие оценки сделаны на основе роста продаж туров в Дагестан и бронирования отелей в республике.

В 2024 году регион посетили 1,85 млн человек, в этом году в Дагестане ожидается рост потока туристов на 15-16%, добавил министр, передает ТАСС.