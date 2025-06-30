Дагестан обзавелся новым туркомплексом возле Сулакского каньона

Новый туристический комплекс открылся возле Сулакского каньона в Дагестане. В церемонии участвовали Сергей Меликов и депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

Недалеко от Сулакского каньона в Дагестане открылся новый туристический комплекс с отелем, рестораном и торговыми павильонами, пишет пресс-служба главы республики.

Комплекс "Аварал-парк" находится на территории пещерного комплекса Салатау. Возведенные объекты расположены на территории с зонами отдыха и архитектурными формами.

Площадь нового комплекса составляет более 1 тыс кв м. Строительные работы были начаты в ноябре прошлого года в рамках проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Отмечается, что в церемонии открытия комплекса приняли участие дагестанский руководитель Сергей Меликов, а также депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев.

Меликов подчеркнул, что комплекс является воплощением национального стиля горного Дагестана, который окажет положительное влияние на экономику республики.