Дагестан обзавелся новым туркомплексом возле Сулакского каньона

Недалеко от Сулакского каньона в Дагестане открылся новый туристический комплекс с отелем, рестораном и торговыми павильонами, пишет пресс-служба главы республики.
Комплекс "Аварал-парк" находится на территории пещерного комплекса Салатау. Возведенные объекты расположены на территории с зонами отдыха и архитектурными формами.
Площадь нового комплекса составляет более 1 тыс кв м. Строительные работы были начаты в ноябре прошлого года в рамках проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Отмечается, что в церемонии открытия комплекса приняли участие дагестанский руководитель Сергей Меликов, а также депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев.
Меликов подчеркнул, что комплекс является воплощением национального стиля горного Дагестана, который окажет положительное влияние на экономику республики.