Спрос на отдых в Дагестане летом вырос в 1,5 раза

По данным туроператоров, популярность летнего отдыха в Дагестане выросла в 1,5. Они также фиксируют увеличение цен на размещение в отелях.

Туристы стали чаще выбирать отдых в Дагестане летом 2025 года, согласно данным РСТ.

В туркомпании "Алеан" спрос на летние поездки в республику увеличился почти в 1,5 раза, а стоимость размещения в отелях также выросла. По словам коммерческого директора компании Оксаны Булах, на рост показателей повлияли увеличение номерного фонда и переориентация туристов с Анапы, однако нельзя учитывать исключительно этот фактор.

В основном Дагестан выбирают пары, а не семьи. В отличие от Анапы там не развита инфраструктура для семейного путешествия, мало объектов по системе "все включено" и с трехразовым питанием.

"Дагестан не становится полноценной альтернативой, но часть турпотока все же перераспределяется на Каспийское побережье — людей привлекают песчаные пляжи Махачкалы, Избербаша, Манаскента, Каспийска, Дербента"

- Оксана Булах

Размещение в отеле эконом класса с завтраком на неделю обойдется в 30 тыс рублей, что на 10% больше показателей прошлого года.