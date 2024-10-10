Вестник Кавказа

Азербайджан и Дагестан наращивают сотрудничество

Азербайджан и Дагестан наращивают сотрудничество
© Фото: пресс-служба администрации главы Дагестана
Сергей Меликов провел переговоры с Шахином Мустафаевым. Стороны затронули вопросы взаимодействия в промышленности и других отраслях.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов на полях ПМЭФ провел переговоры с заместителем азербайджанского премьера Шахином Мустафаевым, сообщает пресс-служба администрации главы РД.

Стороны обсудили план мероприятий по развитию основных направлений, подписанный в 2023 году. Мустафаев отметил успешную реализацию плана и предложил продлить его на следующие годы.

Они также затронули вопросы взаимодействия Азербайджана и Дагестана в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Меликов пригласил азербайджанскую бизнес-делегацию посетить Дагестан осенью.

Стоит добавить, что в рамках форума состоится подписание соглашение между дагестанскими и азербайджанскими предпринимателями.

Помимо этого, Меликов встретился Эмином Агаларовым. На переговорах были представлены предложения в туристической сфере, которые планируется реализовать в Дагестане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.