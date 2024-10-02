В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге

Представители Азербайджана и Армении не прекращают диалог, сообщили в Кремле. Ранее на этой неделе лидеры обеих стран прилетели в Москву для участия в саммите СНГ.

Азербайджан и Армения продолжают свой диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента.

"Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что лидеры этих двух стран Южного Кавказа всегда сидят за одним столом, пишут "Известия".

Кроме того, он подчеркнул, что армяно-азербайджанские отношения – это их суверенная прерогатива.

"Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива"

– пресс-секретарь президента