Вестник Кавказа

В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге

В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана и Армении не прекращают диалог, сообщили в Кремле. Ранее на этой неделе лидеры обеих стран прилетели в Москву для участия в саммите СНГ.

Азербайджан и Армения продолжают свой диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента.

"Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что лидеры этих двух стран Южного Кавказа всегда сидят за одним столом, пишут "Известия".

Кроме того, он подчеркнул, что армяно-азербайджанские отношения – это их суверенная прерогатива.

"Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива"

– пресс-секретарь президента

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян сообщил о готовности заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября

Пашинян сообщил о готовности заключить мирный договор с Азербайджаном до ноября

Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле перед саммитом СНГ

Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле перед саммитом СНГ

Законопроект о делимитации с Азербайджаном направлен в парламент Армении

Законопроект о делимитации с Азербайджаном направлен в парламент Армении

Помощник Путина прокомментировал миссию ЕС в Армении

Помощник Путина прокомментировал миссию ЕС в Армении

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Главы МИД Азербайджана и Армении не будут встречаться в Москве

Главы МИД Азербайджана и Армении не будут встречаться в Москве

Члены МОФ не поддержали провокацию Армении

Члены МОФ не поддержали провокацию Армении

Баку: Ереван говорит о миролюбии на фоне милитаризации

Баку: Ереван говорит о миролюбии на фоне милитаризации

Алиев – Армении и Франции: прекратите опасные игры!

Алиев – Армении и Франции: прекратите опасные игры!

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях

Ильхам Алиев: Армения обязана выдать Азербайджану данные о массовых захоронениях

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы