В Кремле рассказали о продолжающемся армяно-азербайджанском диалоге

Представители Азербайджана и Армении не прекращают диалог, сообщили в Кремле. Ранее на этой неделе лидеры обеих стран прилетели в Москву для участия в саммите СНГ.
Азербайджан и Армения продолжают свой диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента.
"Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля отметил, что лидеры этих двух стран Южного Кавказа всегда сидят за одним столом, пишут "Известия".
Кроме того, он подчеркнул, что армяно-азербайджанские отношения – это их суверенная прерогатива.
"Двусторонние отношения – это уже не наша, это их суверенная прерогатива"
– пресс-секретарь президента