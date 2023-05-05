В Казахстане с 1 июля можно будет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Опубликовано: 10:47, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможность работать неполную рабочую неделю появится в жителей Казахстана с лета. При этом нагрузку можно сбалансировать, чередуя 4, 5, 6 рабочих дней в неделю.

Казахстанцы с 1 июля получат возможность работать по четыре дня в неделю. Соответствующие изменения вносятся в ТК в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

Неполная рабочая неделя может быть введена на отдельных производствах в республике, наряду с пяти- и шестидневной рабочими неделями. Работать по сокращенному графику можно будет по соглашению сторон, в рамках коллективного договора. Единый выходной для сотрудников – воскресенье.

Отмечается, что работник имеет право не полностью переходить на четырехдневку, а чередовать такой режим с полноформатными. В таком случае новый формат рабочей недели не скажется на трудовом стаже и продолжительности оплачиваемого ежегодного отпуска.

"Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц – при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени"

– выдержка из поправок к закону

Где есть четырехдневная рабочая неделя

Работа в режиме четырехдневки распространена в некоторых странах Европы, например в Исландии, Бельгии, Великобритании, Швеции, Финляндии, а также в Австралии и Новой Зеландии.

В России, как показывают опросы, работники позитивно относятся к переходу на такой формат работы, однако массового перехода на неполную рабочую неделю не предвидится.