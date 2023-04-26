Таксистов и курьеров в Казахстане хотят обложить налогом

Минфин Казахстана выступил с предложением ввести новый налог с 1 июля этого года, платить его должны будут таксисты и курьеры.
Пилотный проект предполагает, что работающие в республике таксисты и курьеры должны зарегистрировать ИП и загрузить документы на онлайн-платформу. После этого с предпринимателей будет взиматься налог в размере 1% от дохода за полугодие. Регистрация в проекте будет на первых порах добровольной.
"Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя в размере одной минимальной заработной платы. Объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы",
– уточнили в министерстве.
Такая мера позволит сделать казахстанцев, работающих курьерами и таксистами социально защищенными.