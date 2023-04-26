Таксистов и курьеров в Казахстане хотят обложить налогом

Опубликовано: 10:11, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане рассматривается идея ввести с 1 июля 2023 года налог для курьеров и таксистов. Его размер составит 1% от дохода за полугодие.

Минфин Казахстана выступил с предложением ввести новый налог с 1 июля этого года, платить его должны будут таксисты и курьеры.

Пилотный проект предполагает, что работающие в республике таксисты и курьеры должны зарегистрировать ИП и загрузить документы на онлайн-платформу. После этого с предпринимателей будет взиматься налог в размере 1% от дохода за полугодие. Регистрация в проекте будет на первых порах добровольной.

"Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя в размере одной минимальной заработной платы. Объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы",

– уточнили в министерстве.

Такая мера позволит сделать казахстанцев, работающих курьерами и таксистами социально защищенными.