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Таксистов и курьеров в Казахстане хотят обложить налогом

Таксистов и курьеров в Казахстане хотят обложить налогом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане рассматривается идея ввести с 1 июля 2023 года налог для курьеров и таксистов. Его размер составит 1% от дохода за полугодие.

Минфин Казахстана выступил с предложением ввести новый налог с 1 июля этого года, платить его должны будут таксисты и курьеры.

Пилотный проект предполагает, что работающие в республике таксисты и курьеры должны зарегистрировать ИП и загрузить документы на онлайн-платформу. После этого с предпринимателей будет взиматься налог в размере 1% от дохода за полугодие. Регистрация в проекте будет на первых порах добровольной.

"Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя в размере одной минимальной заработной платы. Объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы",

– уточнили в министерстве.

Такая мера позволит сделать казахстанцев, работающих курьерами и таксистами социально защищенными.

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